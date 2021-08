Anche quest'anno il sodalizio traregala un festival musicale gratuito (patrocinato dal Comune di Giovinazzo), giunto ormai alla quarta edizione. L'evento è diventato ormai un must molto atteso dal pubblico, grazie alle scelte musicali degli organizzatori, sempre molto attenti nel volgere lo sguardo a tutte le realtà nazionali ed internazionali, e al fascino della meravigliosa location delsul lungomare Esercito Italiano di Giovinazzo.Ospite d'eccezione dell'edizione 2021, che si terrà mercoledì 11 agosto dalle 5.00 in poi,polistrumentista e genio creativo di origini torinesi e di stanza a Londra.torna quindi a valorizzare il territorio giovinazzese con la potenza della musica, della sana aggregazione, del rispetto per l'ambiente e dell'educazione civica, come dimostrato nelle prime edizioni di successo svolte finora.Anche quest'anno l'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo ed è inserito nel cartellone estivo della città.