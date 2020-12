Il regalo più esclusivo per Natale lo trovi da Design Ideaerre

9 foto Design Ideaerre

Design Ideaerre vi consiglia le migliori proposte di design per il vostro Natale. Se volete arredare casa per le feste natalizie o per scegliere i regali per i vostri cari, nello store di Molfetta potete approfittare delle migliori proposte pensate dai grandi brand nel settore del design e dell'oggettistica per regalarvi un Natale elegante e sorprendente.Ecco alcuni consigli per i regali di Natale da Design Ideaerre.Eleganza senza tempo, design innovativo e straordinaria qualità dal 1748 per la tavola di casa. Villeroy e Boch è l'azienda tedesca sinonimo di eccellenza tra le idee regalo per il Natale: con una tradizione nelle porcellane di più di 270 anni le sue produzioni di alta qualità non mancano mai di stupire e far innamorare grazie a un design dal gusto raffinato e riconoscibile.Fabbrica del design italiano, è una rinomata azienda italiana nel settore degli oggetti di design. Per questo Natale a tutti coloro che sceglieranno Alessi per i propri regali è riservata una iniziativa speciale: per chi acquista 50 euro di prodotti Alessi, in regalo due innovativi segnaposti con magneti a forma di alberello natalizio!Armonia, essenza, artigianalità. Lineasette dal 1977 produce artigianalmente in Italia opere di design in gres porcellanato. Ogni opera nasce per trasmettere eleganza e serenità: come il raffinato e originale presepe in gres porcellanato, dal design minimale e sofisticato.Nello store Design di Corso Umberto n. 73 e Ideaerre al civico n. 52, nel cuore del centro di Molfetta, è possibile trovare le migliori soluzioni per allestire casa con oggetti di tendenza e di qualità.Fino al 24 dicembre il punto vendita è sempre aperto, anche di domenica con i seguenti orari: mattina 10-13, pomeriggio 17-20.30. In settimana gli orari di apertura sono: mattina 9-13, pomeriggio 16.30-20.30.Tutte le migliori proposte di Design Ideaerre sono anche online sul sito ecommerce www.livedesign.it , dove è possibile visionare le gallerie fotografie e tutti i dettagli dei prodotti divisi per brand, in modo da effettuare i tuoi acquisti anche a distanza.Per maggiori informazioniTelefono 080 3975220E-mail info@designideaerre.it Facebook www.facebook.com/designideaerre/