Ecco chi è Gaetano Caputi, il Capo di Gabinetto di Giorgia Meloni

È nato a Bisceglie ma è giovinazzese a tutti gli effetti il nuovo Capo di Gabinetto della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.classe 1957, laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con 110 e lode, ha una grande esperienza in campo istituzionale, ma ha anche un passato in magistratura, dove ha ricoperto dal 1990 al 2004 il ruolo di giudice in materia civile, ma soprattutto penale e del lavoro. Un ruolo a cui ha fatto seguito quello di addetto all'ufficio legislativo e poi di Capo di Gabinetto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 2006 al giugno 2008 è quindi divenuto Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture.Dal 2001 è professore ordinario di diritto penale alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (oggi Scuola Nazionale dell'Amministrazione), dove ha ricoperto sino al 2008 anche l'incarico di Capo Dipartimento di Scienze giuridiche.Per lui fondamentale l'esperienza dal 7 aprile 2011 al 2 gennaio 2015 come Segretario generale e poi Direttore generale alla Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Dal 2017 è componente della giunta di Assonime, l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni.A lui sono arrivate nelle scorse ore le congratulazioni dell'ex sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, il quale gli ha augurato buon lavoro, così come settori delle opposizioni.«I miei più fervidi auguri al nostro concittadino Gaetano Caputi, scelto dalla Presidente del Consiglio per un ruolo delicato di grande importanza - ha detto il sindacoa nome della comunità locale -. Sono certo che la sua professionalità e preparazione saranno di grande aiuto alla Premier Giorgia Meloni ed a tutto lo staff di Palazzo Chigi, fulcro nevralgico di tutto l'esecutivo nazionale. Questa notizia - ha concluso Sollecito - è motivo di orgoglio per noi giovinazzesi. A Gaetano Caputi auguriamo tutto il successo che merita».