Il Direttore di Puglia e Basilicata incontra il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo

'Ufficio locale marittimo di Giovinazzo,

Nella giornata di martedì 23 giugno, il Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata Jonica, accolto dal Capitano di Fregataha effettuato una visita presso ladove ha incontrato in assemblea una rappresentanza del personale militare e civile in forza alla locale Capitaneria di porto e allesprimendo parole di vivo apprezzamento per la passione e l'impegno dimostrati nell'assolvimento degli incarichi istituzionali.Dopo il rituale scambio dei crest e la firma sul giornale storico della Capitaneria di Porto, il Direttore Marittimo e il Comandante Muscariello si sono recati in visita al Vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,e presso il Municipio di Molfetta, dove hanno avuto un colloquio con il neo eletto Sindaco, dott. Manuel Flavio Minervini, nel corso del quale è stata assicurata la piena ed ampia disponibilità da parte dell'Autorità Marittima nel perseguire gli obiettivi istituzionali a tutela dell'ambiente marino e sicurezza delle coste, anche in relazione all'avviata stagione balneare. Gli incontri istituzionali sono stati proficui ai fini di un bilancio delle attività svolte dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Molfetta negli ambiti di competenza e per parlare dei futuri obiettivi comuni da perseguire al servizio del territorio.