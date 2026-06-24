Visita Direttore di Puglia e Basilicata alla Capitaneria di Porto. <span>Foto CP Molfetta </span>
Visita Direttore di Puglia e Basilicata alla Capitaneria di Porto. Foto CP Molfetta
Attualità

Il Direttore di Puglia e Basilicata incontra il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo

Visita istituzionale alla Capitaneria di Molfetta, al Vescovo ed alle istituzioni

Giovinazzo - mercoledì 24 giugno 2026 Comunicato Stampa
Nella giornata di martedì 23 giugno, il Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata Jonica, Contrammiraglio Donato De Carolis, accolto dal Capitano di Fregata Raffaele Muscariello, ha effettuato una visita presso la Capitaneria di porto di Molfetta dove ha incontrato in assemblea una rappresentanza del personale militare e civile in forza alla locale Capitaneria di porto e all'Ufficio locale marittimo di Giovinazzo, esprimendo parole di vivo apprezzamento per la passione e l'impegno dimostrati nell'assolvimento degli incarichi istituzionali.

Dopo il rituale scambio dei crest e la firma sul giornale storico della Capitaneria di Porto, il Direttore Marittimo e il Comandante Muscariello si sono recati in visita al Vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Mons. Domenico Basile, e presso il Municipio di Molfetta, dove hanno avuto un colloquio con il neo eletto Sindaco, dott. Manuel Flavio Minervini, nel corso del quale è stata assicurata la piena ed ampia disponibilità da parte dell'Autorità Marittima nel perseguire gli obiettivi istituzionali a tutela dell'ambiente marino e sicurezza delle coste, anche in relazione all'avviata stagione balneare. Gli incontri istituzionali sono stati proficui ai fini di un bilancio delle attività svolte dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Molfetta negli ambiti di competenza e per parlare dei futuri obiettivi comuni da perseguire al servizio del territorio.
  • Ufficio Locale Marittimo Giovinazzo
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