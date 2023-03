Giuseppe Carlone da MasterChef a Giovinazzo per (ri)scoprire la cucina locale

, ribattezzato "Beri Cooper" dai giudici, concorrente della dodicesima edizione disarà a Giovinazzo domattina, domenica 12 marzo, per le vie del centro storico, per raccontare i sapori e le pietanze tipiche della cittadina adriatica.Lui, direttore di un laboratorio di analisi cliniche, è stato uno dei personaggi più amati e al contempo più discussi della prima parte di questa edizione italiana della fortunata trasmissione Sky. 43 anni, sposato con due figli, ha conosciuto sua moglie ad una serata di balli caraibici, altra sua passionaccia al pari della cucina e da allora hanno deciso di fare un bel pezzo di strada insieme.Il "Bradley Cooper" della cucina barese, come egli stesso si definisce, ha più volte rimarcato come l'arte culinaria per lui «si può tradurre in una sola parola: gioia. L'unico momento in cui si sente davvero felice».è stato un sogno concretizzatosi, in cui è anche riuscito ad andare avanti per un bel pezzo e cercherà a Giovinazzo di carpire altri segreti di una cucina varia come quella del Barese. E sono tante le sue fan che lo aspetteranno domattina per le vie del borgo antico, anche solo per un selfie, dopo il successo alla corte di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.