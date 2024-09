Giovinazzo e l'Arma dei Carabinieri piangono Domenico de Ceglia

Negli scorsi giorni Giovinazzo ha perso un pezzo di cuore. Si è spento ad appena 46 anni. Ai suoi funerali erano presenti anche i vertici provinciali dell'Arma dei Carabinieri, che lo hanno voluto omaggiare per l'uomo e per lo sportivo straordinario che è stato.Se ne è andato troppo presto per una malattia terribile, lui che è stato 6 volte campione italiano giovanile della marcia, capace di imporsi in vari meeting anche sui 5000 metri piani in pista, prima di dimostrare tutto il suo valore sui 50 e 20km nella disciplina che tante soddisfazioni ha dato all'Italia a livello mondiale.Per oltre un decennio,è stato una bandiera del centro sportivo dei Carabinieri, ma è stato soprattutto faro ed esempio per una società gloriosa come la Fiamma Giovinazzo, fucina di talenti. Alla sua famiglia è arrivato non solo il cordoglio del presidente FIDAL, SteFano Mei, ma di tutta l'Arma dei Carabinieri di cui è stato fiero ed irreprensibile rappresentante.Grande dolore è stato espresso nelle scorse ore anche da Antonio Galizia, già comandante della stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, e da tutta l'ANC locale. Alla famiglia anche il cordoglio della nostra redazione.