Favorì la latitanza di due uomini a Giovinazzo. In carcere un 39enne

Non ci sono solo le elezioni comunali del 2019 di Bari nell'indagine che, questa mattina, ha portato all'esecuzione di due diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di. Tra gli arrestati ancheaccusato di avere favorito la latitanza diI due, infatti, furono arrestati all'alba del 7 agosto 2018 dallaa Giovinazzo: entrambi - il primo è considerato la mente del gruppo criminale che ha messo a segno un colpo danel caveau dell'istituto di vigilanzadi Catanzaro nel 2016, l'altro un suo sodale - si nascondevano in una tenuta in località Casino della Principessa. Qui, il padre dell'indagato,, ​«ha dato alloggio, assistenza e copertura ai due ricercati» dal 20 aprile 2018.«Alle attività di assistenza, di copertura e di fiancheggiamento è risultato pienamente partecipe anche» il figlio, 39enne di Bari. L'uomo, infatti, «ha svolto un ruolo attivo anche nella ricerca di un nuovo e differente alloggio rispetto a quello del genitore, per garantire rifugio e permettere ai due ricercati di continuare a sottrarsi alla giustizia». L'indagine ha certificato come l'uomo «fosse indubitabilmente a conoscenza dell'identità e dei trascorsi criminali dei fuggitivi ospitati dal padre».Il 39enne, arrestato, è stato rinchiuso nel: è accusato, oltre ai reati di rapina e altri capi di imputazione all'intero gruppo associativo del, di favoreggiamento personale con l'aggravante dell'aver agevolato l'attività dell'operante a Catanzaro e nei territori limitrofi.