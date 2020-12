"Famiglia sospesa", un imprenditore fa una donazione a Giovinazzo e lancia un progetto solidale

È dalla Puglia, precisamente da Giovinazzo, piccolo e virtuoso comune nel nord barese, che parte l'iniziativa nazionale/solidale denominata, un esempio di donazione in denaro ideato dal manager ed imprenditore di origine pugliesegià noto nel mondo delle Startup, della ricerca, del turismo e della comunicazione.È stato lui a voler essere in prima fila nella donazione e nella divulgazione, dopo il "Caffè sospeso" ed il "Tampone sospeso", proprio del modelloche in futuro diventerà anche una costola etica del suo progetto "UNICI", che intende dare spazio proprio alla solidarietà e alla famiglia oltre che all'impresa e alla valorizzazione del territorio.Anche grazie alla collaborazione ricevuta dal Comune di Giovinazzo, nella figura del Sindaco Tommaso Depalma, e da Maria Carmen Martorana, conduttrice ed organizzatrice di eventi fashion, si è potuto dare vita a questa iniziativa benefica che consiste«Spero - dichiara l'imprenditore Frigulti - che questa sia l'occasione ed il giusto periodo per far partire una iniziativa che mira a sensibilizzare chi ha di più e dovrebbe donare a chi invece non può più permettersi di sorridere ed avere una vita serena.Vita, è bene sottolinearlo, sottrattagli dal Covid-19, un virus che, oltre a mietere vittime dal febbraio scorso, continua a togliere dignità a chi ha sempre lavorato ed onorato impegni verso la propria famiglia e la propria comunità».