Elezioni, Antonio Decaro e Nichi Vendola insieme per Michele Abbaticchio

I due leader politici più amati degli ultimi anni a sostegno di, candidato al collegio uninominale Puglia 04. Mercoledì 21 settembre,saranno insieme all'ex sindaco di Bitonto a Rutigliano, Monopoli e Polignano a Mare."In questa campagna elettorale abbiamo ricostruito un filo con quel civismo sano, ricco di ideali e speranza per una Puglia a misura d'uomo. Ho sentito tanto entusiasmo tra la base dei partiti della nostra coalizione, scoprendo una realtà giovanile florida, che vuole farsi strada e diventare la futura classe dirigente - commenta Abbaticchio -. Insieme a Nichi Vendola ricorderemo quel che la sua amministrazione ha reso possibile in Puglia. Una Puglia che la destra avrebbe voluto cementificare, considerando le terre agricole come uno scomodo fardello improduttivo. Con lui, invece, sono state la risorsa da cui partire per rilanciare un turismo presente 12 mesi all'anno, per costruire e promuovere nuove leve economiche per prodotti di qualità e per vivere in un ambiente più sano, per noi e per i nostri figli"."Antonio Decaro - continua - rappresenta l'idea di città che tutti vorremmo. Rappresenta una politica di prossimità che salvaguardi le risorse della nostra comunità sviluppando una grande visione di insieme. Abbiamo sempre sognato una società libera dall'odio e desiderosa di valorizzare le nostre fragilità. Un sentimento, questo, che accomuna anche il presidente Michele Emiliano".Da parte di Abbaticchio, anche un ricordo di un altro protagonista del cammino inaugurato da Vendola in Puglia: "Sfidando tutti i pronostici, voglio dedicare questa breve campagna elettorale a Guglielmo Minervini, amico e ispiratore. In questo percorso, ho incontrato tanti amici con i quali condividere valori e idee e trasformarli in opportunità. Impegniamoci al massimo e vinciamo insieme. Facciamolo per la Puglia e per la nostra storia".Michele Abbaticchio sarà mercoledì 21 settembre a Monopoli alle 19, insieme a Nichi Vendola, in piazza Vittorio Emanuele II. Alle 20, il candidato sarà a Rutigliano, nel cortile del Castello, sempre insieme all'ex governatore della Puglia, oltre che a Decaro e al sindaco Giuseppe Valenzano. A seguire l'appuntamento di Polignano, alle 21.30, in piazza San Benedetto, insieme a Vendola e al sindaco Vito Carrieri.