Ecoday al Gran Shopping Molfetta per la gara solidale dedicata all’ambiente

Proseguono le giornate green al Gran Shopping Molfetta e oggi, sabato 7 maggio, le postazioni green zone dedicate alla raccolta di rifiuti difficilmente riciclabili accoglieranno tutti coloro che vorranno liberarsi di sneakers, palloni da calcio basket e volley, palline da tennis, pneumatici e camere d'aria di biciclette in modo virtuoso e verranno ricompensati da premi speciali.I rifiuti verranno raccolti per essere correttamente smaltiti da La Lucente S.p.A., partner tecnico autorizzato e soggetto operante a livello nazionale nella corretta esecuzione delle procedure stabilite dall' "Economia Circolare". I rifiuti saranno selezionati per tipologia e destinazione, avviati al riciclo e, per la frazione non riciclabile, avviati a recupero energetico certificato. Il centro commerciale di Molfetta da sempre è attento ai temi della sostenibilità, della promozione e sensibilizzazione alle buone pratiche ambientali per la collettività.L'iniziativa "In corsa con l'ambiente" durerà un intero anno e avrà l'obiettivo di fondere i valori dell'ecologia a quelli dello sport coinvolgendo i frequentatori del Gran Shopping in una gara solidale collettiva, in cui tutti potranno contribuire con un piccolo gesto e diventare protagonisti dell'iniziativa virtuosa: riuso, riciclo e recupero, il principio delle 3 R sono le parole chiave di questa grande raccolta che garantirà un impatto positivo sull'ambiente sotto molteplici aspetti, assicurando l'attivazione di un circolo virtuoso che trasforma i rifiuti in energia green certificata.