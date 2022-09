Domenica in barca al largo di Giovinazzo, il pescato devoluto in beneficenza

Pesce fresco, praticamente appena preso, devoluto alle suore vincenziane dell'istitutodi Giovinazzo. L'iniziativa porta la firma degli, che si sono sempre contraddistinti per il loro impegno nel sociale: in questa occasione l'associazione ha devolutoGli appassionati di pesca si sono ritrovati nella mattinata di domenica per partecipare a quest'evento unico nel suo genere, giunto alla terza edizione. Una festa, un appuntamento imperdibile, che ha il suo valore assoluto nella solidarietà. In un clima caldo, con condizioni di tempo stabile e soleggiato, i soci dell'associazione, nelle acque antistanti la località Trincea e il Nautilus, hanno dimostrato di essere sempre in prima linea quando si tratta di rimboccarsi le maniche e di portare aiuto a chi si trova in difficoltà.Il pescato, circafra ombrine, saraghi e orate è stato consegnato presso la struttura di via Cappuccini, un gesto di solidarietà verso le fasce più deboli della popolazione cittadina. Una bella iniziativa che mette insieme volontariato, solidarietà e sport, oggi riferimenti indispensabili per la nostra società.