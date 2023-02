Diocesi in festa per il compleanno di Mons. Domenico Cornacchia

Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi in festa quest'oggi, per il compleanno diche compie 73 anni. Questo il messaggio sul sito diocesano:«Il Vicario Generale Mons. Raffaele Tatulli, la Curia vescovile, il Presbiterio e tutto il popolo di Dio della nostra Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi esprime al vescovo Domenico fraterni auguri per il suo compleanno. Uniti nel ringraziamento a Dio per il dono del vescovo alla nostra comunità ecclesiale, assicuriamo alla Sua persona la nostra preghiera di ringraziamento per il dono della vita e del suo servizio in mezzo a noi».Mons. Domenico Cornacchia sarà ricordato negli anni come il pastore che ha guidato le quattro comunità nel difficile passaggio della pandemia.(in foto), segno del passaggio dall'isolamento dei corpi e dei cuori alla speranza, tante le sue presenze a Giovinazzo non solo nelle grandi feste religiose, ma significativa è stata la sua visita pastorale proprio a cavallo del periodo pandemico. Straordinaria la sua empatia con un territorio che lo ama profondamente, come dimostrato dalle attestazioni di affetto durante la Marcia della Pace dello scorso 29 gennaio a Terlizzi.Il suo è l'impegno di una guida che vuole una Chiesa "in uscita", che vada incontro alla gente, ne comprenda necessità e inquietudini. Lui è l'uomo che ha accolto il Papa a Molfetta e che in ogni suo passo pastorale ricorda don Tonino Bello, faro a cui ispirarsi.A Mons. Cornacchia vanno gli auguri della nostra redazione.