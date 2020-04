Dalla Regione Puglia via libera per gli hobbisti della campagna. Ma solo una volta al giorno

209 ordinanza forma amatoriale agricoltura signed Documento PDF

Se ne era discusso anche in Consiglio comunale nella serata di giovedì, dopo che il Consigliereaveva avanzato una ipotesi di allargamento delle maglie a favore dei tanti hobbisti giovinazzesi che possiedono fondi agricoli.Il Sindacoaveva accolto l'appello ed aveva anticipato che avrebbe emanato un'ordinanza per disciplinare la possibilità, per questa folta schiera di persone che svolgono attività amatoriale, di poter andare in campagna a curare i propri terreni, soprattutto in una fase dell'anno cruciale per porre in essere le buone pratiche di contrasto alla Xylella fastidiosa.Ieri è giunta una buonissima notizia dalla Regione Puglia, con l'ordinanza del Governatoreche sancisce però i confini entro cui sarà possibile svolgere le proprie attività agricole.«È ammesso - si legge - lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 alle seguenti condizioni:Il provvedimento è valido sino al 3 maggio 2020. Sotto potrete trovare l'ordinanza completa scaricabile.