Da Pennetti Lab una giornata dedicata alla vitamina D

Oltre alle ossa c'è… molto di più.pensa alla salute e per questo motivo organizza nella giornata di lunedì 14 novembre una iniziativa speciale di prevenzione dedicata allaLa vitamina D è essenziale per la salute dell'apparato scheletrico, poiché serve ad assorbire il calcio, elemento prezioso per avere ossa forti. "La carenza di vitamina D però non ha solo un impatto negativo sulla salute dello scheletro, ma secondo alcuni potrebbe anche facilitare lo sviluppo e la progressione di molte "malattie della civilizzazione", come disturbi cardiovascolari, diabete, malattie autoimmuni e cancro" si legge in un recente articolo pubblicato sull'International Journal of Molecular Sciences.Nella giornata di lunedì sarà possibile effettuare unsul dosaggio di vitamina D ad un costo di 14,50 euro nelle varie sedi di Pennetti Lab.Per saperne di piùPiazza Europa 16/1870038 Terlizzi (BA)080.9141920 - 9141921Le altre sediVia Meucci, 22 / 24 - 28/3076121 Barletta (BT)0883.512277 – 517125Via G. De Nittis, 476121 Barletta (BT)0883.202673 – 202674​Via Sergente Maggiore Nicola Capurso, 30(Di fronte scuola elementare e dell'infanzia Giovanni Paolo II)76012 Canosa (BT)0883.1926855