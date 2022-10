Caro bollette, al Gran Shopping di Molfetta nel 2022 il 48% di energia coperto dal fotovoltaico

L'obiettivo non era risparmiare, ma tutelare l'ambiente. Poi è scoppiato il caro bollette e la scelta fatta nel 2017 si è rivelata strategica anche sul fronte del risparmio energetico. Iltra gennaio e settembre del 2022 ha coperto quasi la metà del suo fabbisogno energetico attraverso l'energia solare prodotta da uninstallato sul tetto del centro commerciale.Nel dettaglio, il Gran Shopping Molfetta nei primi nove mesi dell'anno ha impiegato 1.322.515 kWh, quasi ilNon solo: attraverso l'efficientamento di tutti gli impianti, il centro commerciale di Molfetta, sempre tra gennaio e settembre, ha risparmiato il 30% dell'energia rispetto allo stesso periodo del 2019 (407.923 kWh in meno). Questo si è tradotto nella riduzione di 655.295 kg di CO2 nell'atmosfera."La sostenibilità per noi non è un concetto astratto", sottolinea, direttore del Gran Shopping Molfetta. "Siamo impegnati da anni su questo fronte e i risultati ottenuti sono straordinari. Il momento particolarmente delicato sul fronte del caro energia premia ulteriormente il nostro sforzo. La costante ricerca di metodi sempre più efficaci nell'abbattimento dei costi energetici e di fonti sempre più sostenibili per la tutela dell'ambiente si rivela preziosa per il periodo che stiamo vivendo ed è un messaggio che vogliamo far arrivare ai nostri clienti".Il Gran Shopping nel 2022 ha ottenuto la massima valutazione (Gold) nella certificazione secondo il(uno standard volontario che offre un sistema di qualità indipendente, valutato da professionisti, conforme ai sistemi ISO 9001 e 14001 per la revisione e la valutazione delle prestazioni), un prestigioso riconoscimento che certifica ulteriormente l'impegno del centro commerciale di Molfetta in tema di sostenibilità. "Affinché si possa assistere a cambiamenti reali, ogni piccolo gesto diventa fondamentale", continua Mele. "E' la promessa che facciamo ogni giorno a noi e ai nostri clienti: la natura ci approva, come recita la nostra campagna. Lo abbiamo dimostrato e continueremo a lavorare per promuovere iniziative proiettate a ridurre sensibilmente le nostre emissioni, ad incentivare l'utilizzo di auto elettriche, a ridurre la curva di decarbonizzazione e a produrre energia pulita".