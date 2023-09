Arriva a Giovinazzo la Casa dell'Acqua di Tecnofonte

Si parte con una promozione speciale

A soli 5 euro riceverai: Card Tecnofonte + 20 lt d'acqua + cestello portabottiglie in omaggio

riceverai: Card Tecnofonte + 20 lt d'acqua + Con 10 euro: Card Tecnofonte + 20 lt d'acqua + borraccia Tecnofonte in omaggio

Come funziona la Casa dell'Acqua di Tecnofonte

L'azienda

Arriva anche nella città dila: il moderno distributore prodotto dall'aziendasarà inaugurato il prossimoalle ore 17.00 inGià presenti in zona e precisamente Molfetta, Bari, Canosa di Puglia, Ruvo di Puglia e in altre città, le case dell'acqua installate da Tecnofonte sono posizionate sull'intero territorio pugliese.In occasione dell'apertura della nuova Casa dell'Acqua a Giovinazzo, sarà possibile usufruire di una speciale promozione: basterà compilare questo form , inserire i dati richiesti e riceverai una mail da stampare e portare con te il giorno dell'inaugurazione. Acquistando la card Tecnofonte con già inclusi 20 litri d'acqua,La Casa dell'Acqua di Tecnofonte S.r.l è un distributore self-service che eroga acqua naturale, naturale refrigerata, gasata e leggermente frizzante, fornita direttamente dall'acquedotto pugliese attraverso la rete idrica comunale. Grazie al sistema di microfiltrazione a carbone attivo e un sistema di disinfezione a raggi UV, offre un'acqua pura e pulita, priva di cloro, e di altri inquinanti organici.Tecnofonte S.r.l. è un'azienda all'avanguardia nella ricerca e nelle soluzioni tecnologiche più̀ innovative nel trattamento dell'acqua.Nasce a Ruvo di Puglia nel 2013, affermandosi in brevissimo tempo nel mercato pugliese come azienda di riferimento di installazioni in spazi pubblici di strutture e impianti per il prelievo dell'acqua potabile, refrigerata e gassata.Oltre alle case dell'acqua, per chi preferisce una soluzione ancora più comoda e vicina, Tecnofonte porta la tecnologia della casa dell'acqua direttamente nelle case e negli uffici grazie ai depuratori domestici che eliminano calcare, inquinanti e impurità, erogando acqua pura direttamente dal rubinetto di casa.Tecnofonte S.r.l.Via 1° Maggio, 14 – Ruvo di Puglia