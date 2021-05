Addio a Lillino D'Erasmo, storico esponente della destra e giovinazzese d'adozione

La politica della Città Metropolitana è in lutto: è morto all'età di 77 anni, storico esponente della destra e del Movimento Sociale Italiano, giovinazzese di adozione, città dove si era trasferito da alcuni anni. Durante la sua carriera politica era stato uno dei sostenitori di Pinuccio Tatarella, con il quale aveva condiviso gli esordi in quello che sarebbe diventato il Fronte della Gioventù, sebbene il loro pensiero successivamente non fosse stato sempre convergente.D'Erasmo, ferroviere per lavoro, ricordato in alcune battaglie sindacali, era stato anche coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale ed aveva più volte espresso un pensiero critico verso una destra troppo appiattita su posizioni moderate. Da alcuni anni era a Giovinazzo, dove viveva con la sua compagna e dove aveva amicizie.È stato quest'oggi, Consigliere comunale barese di Fratelli d'Italia, a dare la notizia attraverso il suo profilo Facebook: «Lillino D'Erasmo non c'è più. Onore a tutto quello che hai fatto per la destra barese e pugliese. Un fortissimo abbraccio alla famiglia»., Consigliere comunale di Forza Giovinazzo, una vita nella militanza a destra, lo ha così ricordato, raggiunto da noi telefonicamente: «Ho ricevuto la notizia questa mattina da alcuni amici appartenenti alla nostra stessa storia politica. Con Lillino abbiamo sempre avuto un rapporto schietto, di tanto in tanto su posizioni differenti, ma ricordo anche il suo impegno da coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale negli anni in cui la destra ha cambiato volto. Ai suoi cari un pensiero affettuoso e le mie condoglianze».