A luglio arrivano i saldi estivi del Puglia Village

Ilè pronto ad accogliere al meglio i tanti clienti previsti per i nuovisino alla fine di settembre, gli sconti sui prezzi outlet che toccheranno il 70 per cento saranno capaci di richiamare acquirenti da tutto il territorio, insieme ai soliti numerosi clienti stranieri.Gli Store delmolfettese saranno presi d'assalto in cerca dell'acquisto a un prezzo impensabile di quel capo di abbigliamento tanto desiderato, di quel particolare accessorio o del complemento per la casa inseguito da tempo. Il tutto condito dal servizio offerto dai ristoranti e bar del, sempre bravi a rendere ancor più piacevole l'esperienza di shopping nellapugliese.Nell'occasione si potrà godere della promozione dell', "", che propone biglietti per le famiglie a 5 euro anche per film nuovissimi come,tutti insieme nel, con una giornata intera o un weekend da passare nella Land of Fashion in riva all'Adriatico e ricordare per sempre.Con queste opportunità, unite ai meravigliosi saldi estivi in partenza, ilsi conferma, ancora una volta, la "" più importante della regione grazie alla posizione strategica e facilmente raggiungibile sia dal nord, sia dal sud della Puglia, rimanendo un punto di riferimento certo per l'hinterland barese.Info: