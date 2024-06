A Giovinazzo arrivano le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: ecco dove

Per definirsi "smart" una città deve riuscire anche ad avere punti di ricarica per veicoli elettrici, negli ultimi due anni aumentati esponenzialmente.Da alcuni giorni è iniziata l'installazione di quattro colonnine per la ricarica in altrettanti punti di Giovinazzo e ad annunciarlo è stato via social il sindaco Michele Sollecito: «È iniziata - ha scritto il primo cittadino - da giorni l'installazione di 4 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici a cura di Enel X. Troverete le "colonnine" nel parcheggio del PalaPalmiotto (ora Piazzale AFP Campioni d'Italia), via Cappuccini, via Giovinazzesi nel mondo (nei pressi dell'entrata dell'area mercatale, vicino al Famila ed al PalaPansini, nda), via Adolfo Rollo».Un passaggio importante ed un servizio di cui si spera si possa fare buon uso.