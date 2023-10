A Giovinazzo arrivano i passaggi pedonali rialzati

Sono iniziati a Giovinazzo i lavori per la realizzazione deiin via Bari. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, come ha annunciato il sindacoin questo video , «è rendere la circolazione stradale più sicura».Il primo cittadino ha anche annunciato che ne saranno realizzati altri: «Vogliamo dare un segnale agli automobilisti di moderare la velocità. Ne faremo altri - ha continuato Sollecito - anche dopo la stazione di servizio della Esso, zona divenuta una sorta di pista di decollo. Quel passaggio sarà fatto dopo il termine dei lavori di Acquedotto Pugliese, mentre ne abbiamo previsti altri in via Molfetta e via De Gasperi».Nel video anche l'assessore alla Polizia Locale,, che ha ricordato quanto sia di fondamentale importanza rispettare il Codice della strada e quindi i limiti di velocità. Lui, che su via Bari ha perso il papà investito da un'auto, ha così voluto testimoniare l'importanza di questa operazione dell'amministrazione comunale.