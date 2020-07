Polpette avvelenate in via Piscitelli: la denuncia dei cittadini

Polpette avvelenate destinate probabilmente ai randagi (cani e gatti) del quartiere.È accaduto nella giornata di ieri ina Giovinazzo, con tanto di denuncia di una cittadina posta all'attenzione del SindacoIl reato, è bene ricordarlo, se accertato, è penalmente rilevante.Secondo le testimonianze da noi raccolte, nella zona della stazione ferroviaria fatti simili non sarebbero nuovi, viste le denunce dello scorso anno provenienti daIl metodo sembrerebbe essere lo stesso: polpettine confezionate con carne macinata e all'interno alcune pastigliette velenose, che potrebbero nuocere anche ad animali domestici.Come è stato giustamente ricordato da settori della politica locale, di maggioranza e di opposizione, cani e gatti rappresentano un patrimonio per la nostra comunità, che va gestito in qualche modo, senza ombra di dubbio, ma va anche tutelato. Giovinazzo è una comunità rivelatasi a più riprese pet-friendly, amica degli animali, e vanno necessariamente presi provvedimenti.La speranza è che il passaparola e le denunce possano arginare il fenomeno, probabilmente messo in atto da singoli isolati, o che ricerche più approfondite smentiscano la ricostruzione giunta anche da associazioni animaliste locali indignate per quanto sta accadendo.