Cassetta elettrica divelta, chi garantisce la messa in sicurezza?

Residenti e commercianti di via Fossato lamentano la mancanza di manutenzione di, da parte dell'azienda preposta. Come si può notare dall'immagine, quello che preoccupa i cittadini è la messa in sicurezza della stessa.Dietro la segnalazione, pervenuta in redazione, ci sembra giusto evidenziare questo problema che, fortunatamente, non ha creato ad oggi, nonostante le avverse condizioni meteo di questi giorni, problemi alle persone. In questi casi, però, è bene essere preventivi e: il danneggiamento, anche accidentale, può creare delle situazioni di potenziale pericolo e mettere seriamente a rischio la vita di chiunque.Questa denuncia dei residenti e dei commercianti di via Fossato aggiunge ulteriore disagio alla loro quotidianità: il problema della cassetta elettrica divelta, oltre a creare corti circuiti agli impianti elettrici per l'intrusione di animali, può arrecare danni alle persone se tali impianti non vengono messi in sicurezza come da normative vigenti.La rimozione del coperchio della cassetta stradale crea, al momento, una potenziale situazione di pericolo. La raccomandazione è quella di non toccare per alcun motivo la cassetta stradale e di segnalare. La collaborazione dei cittadini è fondamentale.