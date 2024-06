Bagordi e vandalismo in piazza Stallone: ci risiamo!

Non solo gli schiamazzi notturni, ma ormai, rigenerata solo qualche anno fa, è tornata ad essere terra di nessuno soprattutto a sera.L'ultima segnalazione di lettori riguarda una festa improvvisata con tanto di brindisi e bottiglie spaccate in terra, di bagordi senza controlli. Vetri, ovviamente pericolosi per i tanti bimbi che frequentano la piazzetta e l'area giochi, e soprattutto un palo divelto ed adagiato contro un albero che indica che siamo a Giovinazzo e che in quel parchetto ci "sarebbero" regole da rispettare. A pulire ci hanno pensato alcuni residenti.«Accade più volte durante la settimana - ci hanno ripetuto - che si sia in inverno o in estate. Nella bella stagione gli episodi aumentano, ma il problema della sorveglianza si è fatto davvero pressante. Passano i mesi e dall'amministrazione comunale arrivano pochi segnali».Il numero risicato di agenti di Polizia Locale non aiuta a coprire tutte le esigenze, così come i Carabinieri sono costantemente impegnati a monitorare un territorio vasto, ma resta un principio ineludibile: contro l'inciviltà dei più giovani, talvolta minori, fondamentale sarebbe colpire le tasche. Crediamo fermamente sia l'unica (non di certo facile giuridicamente, lo sappiamo bene) strada da percorrere.