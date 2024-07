Ancora scritte sul patrimonio storico di Giovinazzo: chi paga?

Ancora un fatto apparentemente insignificante ad incidere sulla bellezza dei luoghi nel centro storico di Giovinazzo. Scritte sono apparse all'intersezione tra piazza Benedettine e piazzetta Zurlo, cuore del borgo antico. Scritte banali, sgrammaticate, fatte da ragazzini (o ragazzine) con ogni probabilità, sotto palazzo storici e agli angoli dove anticamente sorgevano tabernacoli.Una situazione incresciosa che porterà (ci auguriamo prestissimo) il Comune di Giovinazzo ad intervenire con idropulitrici, il che significa costi per le casse dell'ente, sebbene si tratti di due piccole - ma fastidiosissime alla vista - scritte e quindi esborso di soldi per la ditta incaricata. Peccato che non paghino mai gli autori/autrici o i loro genitori se minorenni, come noi crediamo. Un'ennesimo schiaffo dato al patrimonio ed alla gente che ama Giovinazzo, senza riceverne nessuno in senso figurato.