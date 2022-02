Vitamina D, da Pennetti Lab una giornata per la tua salute

La vitamina D è un elemento indispensabile nella vita di ogni individuo, ma in special modo nelle persone più avanti con l'etàè fondamentale per prevenire l'insorgenza di problemi di salute.Per questo motivo, punto di riferimento sul territorio per la prevenzione e la salute, ha voluto dedicare una, che fornisce un essenziale sostegno per la salute del nostro corpo.Mercoledì prossimo 9 febbraio è programmata la giornata di prevenzione per la carenza della vitamina D.Sarà possibile effettuare l'esame ad un costo speciale di 13 euro.Non è necessaria la prenotazione, ma per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria di Pennetti Lab ai seguenti recapiti:Via Meucci, 22 / 24 - 28/3076121 Barletta (BT)0883.512277 – 517125Via G. De Nittis, 476121 Barletta (BT)0883.202673 – 202674Piazza Europa 16/1870038 Terlizzi (BA)080.9141920 - 9141921