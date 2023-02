Via all'iter per l'Assemblea Generale delle Consulte di Giovinazzo

Al via l'iter per la convocazione dell'e per l'elezione dei componenti del Direttivo di ogni singola consulta.Le Consulte istituite sono 4: Consulta del Sociale e del Volontariato, della Sanità, della Legalità, dell'Ambiente e delle Attività Economiche; Consulta della Cultura, del Turismo e della Pubblica Istruzione; Consulta dello Sport; Consulta Femminile.Il sindaco, Michele Sollecito, d'intesa con gli assessori di riferimento, ha pubblicato un avviso con il quale intende dare pubblica evidenza della convocazione dell'Assemblea generale di ogni singola consulta comunale per l'elezione dei componenti del Direttivo. Fanno parte delle consulte e possono partecipare all'Assemblea generale tutte le Associazioni iscritte per ciascuno degli albi comunali di riferimento.L'Assemblea generale di ciascuna consulta viene chiamata ad eleggere i componenti del Direttivo e svolge funzioni di proposizione e di indirizzo nei confronti del Direttivo nelle materie di competenza di ciascuna consulta. Il Direttivo è eletto dall'Assemblea con voto segreto ed è composto dai sette rappresentanti delle Associazioni/rappresentanti più suffragati. I componenti del Direttivo individuano, tra i sette eletti, il Presidente della consulta, il Vice Presidente ed un Segretario. Il Direttivo dura in carica tre anni e sino all'elezione di quello successivo ed i componenti eletti possono essere rieletti per una sola volta.Di seguito le date delle convocazioni per ogni singola consulta:1. Consulta del Sociale e del Volontariato, della Sanità, della Legalità, dell'Ambiente e delle Attività Economiche, il 6 marzo, alle ore 18.00, nella Sala San Felice;2. Consulta della Cultura, del Turismo e della Pubblica Istruzione, il 7 marzo, alle ore 18.00, nella Sala San Felice;3. Consulta dello Sport, il 9 marzo alle ore 18.00 nella la Sala San Felice.4. Consulta Femminile, il 10 marzo alle ore 18.00 nella Sala San Felice.