Spot Kukident girato a Giovinazzo finalmente sulle reti italiane

Sta girando in tutte le case degli italiani su tutte le reti televisive della nazione, private e pubbliche.Lo spot della Kukident, adesivo per dentiere, è stato girato a Giovinazzo lo scorso anno ed era stato ripreso dalle televisioni tedesche sin dallo scorso inverno. Ora è arrivato in Italia ed in tanti stanno riconoscendo la piccola perla del basso Adriatico in alcune scene della pubblicità.«Signori e signori - aveva scherzato qualche giorno fa il sindaco Tommaso Depalma -, ecco a voi la meravigliosa Giovinazzo, sempre più città fotogenica...». Non sappiamo se sia "fotogenica", ma di certo questa cittadina così divisa la suo interno, è tanto apprezzata fuori dai confini comunali, come era già accaduto per lo spot dell'Algida.E se tutto questo servirà per dare slancio ad un'economia turistica che ha sofferto tanto nei due anni pandemici, ben venga.A questo link il video pubblicato dal sindaco: https://www.facebook.com/depalmasindaco/videos/8236261059718133/