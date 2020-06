Nessun nuovo contagio in Puglia nelle ultime ore

La Puglianelle ultime ore su ben 2.752 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati da inizio pandemia pertanto resta fermo a 4.513, a fronte di 138.377 test orofaringei.È questa la buona notizia giunta nel pomeriggio di ieri, 10 giugno, dal Presidente regionale, il quale ha spiegato: «Stiamo lavorando per una Puglia sicura, anche se il rispetto dei protocolli sarà fondamentale, come è fondamentale l'attività di monitoraggio che il servizio sanitario regionale proseguirà».Il professora capo della task force epidemiologica regionale, ha quindi precisato: «Il dato di mercoledì riporta zero casi positivi al Covid-19 registrati nel bollettino. Ma c'è un altro dato che va sottolineato:Ovvero, da quattro giorni non ci sono tamponi positivi eIl risultato - ha concluso - deve comunque essere ancora monitorato prima di sciogliere la prognosi sull'andamento dell'epidemia e quindi tutti i comportamenti personali devono ancora essere improntati alla prudenza come previsto dalle norme».C'è tuttavia un dato profondamente negativo ed è riferito alle 3 nuove vittime in Puglia, tutte dell'Area Metropolitana di Bari. Il totale dei decessi in regione è quindi salito a 529.150 Provincia di Foggia146 Città Metropolitana di Bari78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Barletta- Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneStando ai dati diffusi all'interno del bollettino epidemiologico della Regione Puglia, nella nostra terra i positivi attualmente sarebbero 557, ben 56 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. In ospedale sono ricoverati 71 pazienti, di cui 4 in terapia intensiva. A casa si curano 482 pugliesi, ma altri 53 sono guariti nelle ultime ore. Il totale delle persone che si sono lasciate il Covid-19 alle spalle è pertanto salito a 3.426.I dati relativi alla nostra cittadina raccontano di uno stallo da alcuni giorni. Il totale dei contagiati resta fermo a 11, con un solo decesso registrato il 26 marzo scorso, mentre altri 9 pazienti sono guariti. Resta una sola persona residente ancora positiva al Covid-19.