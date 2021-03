La pantera avvistata a Giovinazzo. Il Sindaco invita alla cautela

Tutto è partito da una segnalazione arrivata da un cittadino residente a Palese che ieri mattina, intorno alle ore 11.00, mentre era nelle, a raccogliere asparagi in un terreno in stato di abbandono, ha notato su un trulloaccovacciata sul tetto.Mentre l'uomo, cautamente, cercava di tornare alla sua auto, al cui interno aveva lasciato il telefono cellulare, l'animale, accovacciato sul trullo, meglio noto come "pagliara", tipica costruzione agreste pugliese usata dai contadini come deposito per gli attrezzi da lavoro, si dileguava facendo perdere le sue tracce.«Abbiamo ricevuto questa segnalazione che ovviamente è stata denunciata e verbalizzata al Comando della nostra Polizia Locale - dichiara il sindaco di Giovinazzo,-. Visto che il luogo dell'avvistamento collega la mia città con quella di Bitonto, sono in stretto contatto anche con il mio collega, il sindaco. Invitiamo tutti alla massima cautela e attenzione, soprattutto chi va in campagna per lavoro o per hobby, nel frattempo abbiamo già segnalato l'accaduto alla Prefettura di Bari».Avvistamenti analoghi si erano verificati nelle scorse settimane da Fasano sino alle porte di Bari. Il felino, sulle cui tracce ci sono anche i veterinari e il personale specializzato dei, sarebbe probabilmente fuggito dalla proprietà di un privato.