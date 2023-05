Festa diocesana degli incontri per i giovani di Azione Cattolica

Domenica 21 maggio, dalle 9:15 alle 17:45, allo stadio di atletica "Mario Saverio Cozzoli" a Molfetta, i giovani dell'Azione Cattolica dei Ragazzi della Diocesi di Molfetta-Ruvo--Terlizzi vivranno la Festa diocesana degli Incontri.In quest'anno associativo – dal tema Ragazzi, che squadra! – i più piccoli dell'Azione Cattolica si sono soffermati sul valore di essere Squadra nel proprio gruppo ACR, nella comunità parrocchiale, nel proprio quartiere, nella famiglia, nel gruppo di amici.Il cammino vissuto quest'anno ha accompagnato e continua ad accompagnare i ragazzi a sperimentare la bellezza di incontrare l'altro in ogni campo da gioco, perché non c'è vittoria più bella di quella condivisa. Tante squadre, ciascuna autentica e originale a modo suo, sono pronte a sfidarsi nella Festa degli Incontri che diventa una preziosa occasione per stare insieme e riscoprirsi parte di un'unica grande comunità.In linea con l'iniziativa annuale, il titolo della Festa - SuperSquadra con Te! racconta proprio questo: la squadra è vincente solo se tutti riconoscono le potenzialità di ciascun componente, con accanto a noi Gesù che è sempre presente nella grande partita che è la vita.Ciascun ragazzo colorerà la Festa con la propria t-shirt caratterizzata con il logo della festa.La mattina sarà dedicata ai giochi di squadra e il pomeriggio sarà caratterizzato da un grande momento festa che vedrà, oltre tante sorprese, la partecipazione di due ospiti speciali: Stefano Tilli, ex velocista italiano e campione europeo indoor dei 60 metri piani a Budapest 1983, detentore per due anni del record mondiale dei 200 metri piani, ancora oggi record italiano; Gianluigi Foglio, pallanuotista italiano, campione mondiale under-18 con la nazionale italiana, vincitore della LEN Euro Cup nel 2015 e medaglia d'argento alle universiadi.In preparazione della Festa è stata, inoltre, proposta l'iniziativa Sport X tutti: liberamente ciascun ragazzo o gruppo di ragazzi potrà donare accessori o abbigliamento sportivo che sarà consegnato alla Caritas diocesana per i centri minori presenti nel territorio diocesano.La festa vedrà la partecipazione di circa 1000 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, compresi i ragazzi non aderenti all'Associazione, accompagnati dai propri educatori.