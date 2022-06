Con Sinistra Italiana, Giovinazzo a vocazione sociale

Spesso in questa campagna elettorale, come nelle altre precedenti, si parla molto della vocazione turistica di Giovinazzo, millantando numeri che non ci sono e che anzi sono in netto calo. C'è invece un'altra ricchezza importante che nelle altre coalizioni non viene considerata e che Giovinazzo ha: la sua vocazione sociale.Giovinazzo ha la possibilità di diventare una città di servizi alla persona, una città dove il supporto alle fragilità sia un diritto garantito e non un privilegio per pochi e per chi può permettermelo.Sono tante le famiglie, purtroppo, che hanno a che fare con le fragilità, anche a causa degli effetti del distanziamento e del Covid, così come ci sono famiglie che hanno a che fare con le disabilità vecchie e nuove. Abbiamo pensato innanzitutto a loro, con proposte forti e chiare.Cone con, Giovinazzo avrà finalmente una forte vocazione sociale. Che significa più vicinanza, ma anche più lavoro.