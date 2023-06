Ci ha lasciati suor Luisa Stallone

Suor Nicoletta Melena, superiora dell'Istituto Sant'Antonio Figlie della Carità di Trinitapoli ha annunciato il decesso di(nome di battesimo Rosa), avvenuto domenica 11 giugno all'età di 97 anni.L'Arcivescovo, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, appresa la notizia, con senso di gratitudine verso la consacrata per i suoi 71 anni di vita religiosa nella Congregazione delle figlie della carità di San Vincenzo de' Paoli, ha invitato la comunità ecclesiale diocesana alla preghiera per la defunta.La consacrata. È entrata nel seminario all'età di 25 anni, il 18 febbraio 1952. Alla presa d'abito, avvenuta il 2 maggio 1953, fu inviata all'istituto Dell'Aquila, dove fu incaricata alla cucina; qui vi rimase fino al 1988, anno in cui fu trasferita a Trinitapoli, dove è vissuta sino alla morte.Anche qui ha svolto con amore e dedizione il servizio della cucina, ha amato le sorelle e i poveri.