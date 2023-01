Buon compleanno Gifer: l'azienda festeggia oggi a Trani il suo quinto anno di attività

Punto di riferimento per le aziende del settore delle costruzioni edili e metalliche, dove è possibile trovare una vasta gamma di profilati e travi in ferro, pannelli coibentati, ferramenta specializzata e antinfortunistica, Gifer festeggia oggi il suo quinto anno di attività.La sede, situata in Strada Gesù Maria a Trani e facilmente raggiungibile dalla S.S. 16Bis, dispone di 10 mila metri quadri con un ampio spazio esterno, per lo stoccaggio dei materiali voluminosi. Ciò consente di avere la disponibilità immediata di una vasta e diversificata gamma di prodotti, in grado di soddisfare le più disparate richieste dei clienti. Ed è questo che rappresenta un punto di forza dell'azienda. Ma non solo! La passione e la dedizione per il lavoro di un team altamente specializzato, il continuo investimento in attrezzature all'avanguardia e i tempi di consegna rapidi e puntali, hanno concesso in 5 anni di ottenere la stima e la fiducia degli stakeholder come clienti e fornitori e distribuire migliaia di tonnellate di ferro nel nord barese e nella sesta provincia.Per restare aggiornati sulle novità e scoprire di più su Gifer visita il sito gifersrl.com e le pagine social su Facebook e Instagram.