Addio ad Ambrosi. Il presidente della Fiera del Levante aveva 71 anni

L'imprenditore barese71 anni, è scomparso ieri, 13 giugno. Da tempo aveva problemi di salute che lo avevano anche costretto lo scorso settembre a rinunciare a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante.Era ricoverato da qualche giorno per un peggioramento delle sue condizioni all'Oncoematologia del Policlinico di Bari. Messaggio di cordoglio anche da parte di Salvatore Farinato, presidente di Confesercenti Molfetta che, per ben 17 anni, ha lavorato sotto la sua presidenza durante il periodo di Confcommercio.Nato a Bari nel 1952, Ambrosi si era laureato in Scienze dell'Informazione all'Università degli Studi di Bari. Oltre ad essere presidente della Nuova Fiera del Levante, ricopriva il ruolo di vicepresidente di Confcommercio e presidente dell'Unione Regionale di Confcommercio Puglia e di Confcommercio Bari - Bat. Inoltre, era vicepresidente di Unioncamere Puglia, presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bari, presidente di Ebiter Bari, consigliere del Cnel e di Finpromoter Spa. Quest'ultimo ruolo era stato riconfermato solo pochi giorni fa, lo scorso 19 maggio.Dopo un inizio nel campo dell'informatica, settore in cui si era specializzato negli studi, aveva avviato diverse attività nei settori alimentare, ristorazione e commercio al dettaglio di abbigliamento. Come si legge nella sua biografia, disponibile sul sito di Confcommercio, era «attento alle tematiche digitali e ambientali, amante del mare e dello sport con trascorsi agonistici nel basket».«Sono stato per 17 anni sotto la sua presidenza a Confcommercio - ha commentato Salvatore Farinato, al vertice di Confesercenti Molfetta ed editore di Viva Network -. Mancherà tanto una figura della sua statura».