247.000 italiani a letto per l'influenza nel periodo natalizio

Nuova e questa volta più intensa ondata di influenza poco prima e durante le festività natalizie.Prima di Natale, come riporta Ansa.it,Per via del freddo inevitabilmente molto colpite le popolazioni della Valle d'Aosta, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia-Romagna, ma non sono mancati molti casi anche nelle regioni centrali, quali Lazio, Marche e Abruzzo. Ad indicarlo sono i bollettini di sorveglianza epidemiologica Influnet e FluNews Italia, direttamente curati dall'Istituto Superiore di Sanità.Anche in Puglia si sono registrate alcune migliaia di casi, ma per fortuna siamo ancora lontani dal picco.Purtroppo è salito a sei il numero di persone con influenza che sono state ricoverate in terapia intensiva per infezioni respiratorie acute e due di queste sono decedute. Nella settimana dal 16 al 22 dicembre, si legge nei bollettini dell'Iss, il numero dei casi di influenza è andato aumentando, con un andamento della curva epidemica«In Italia - ricorda l'Ansa - l'incidenza totale è pari a 4 casi per mille assistiti e i più colpiti sono i bambini con meno di cinque anni, nei quali si osserva un'incidenza fino a 3 volte maggiore».