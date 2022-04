Terapie di precisione: l’ultima frontiera sono gli Esosomi

per malattie ancora incurabili, come ad esempio i tumori e il morbo di Alzheimer.Il dott. Dario Sannino , Head of Quality Management di una multinazionale farmaceutica Svizzera, ci illustra l'ultima frontiera in tal senso chiamata "Esosomi" per cui l'azienda per la quale lavora è precursore.sono vescicole extracellulari secrete da varie cellule e composte principalmente da un doppio strato di lipidi.Negli ultimi anni, un numero crescente di ricercatori si è concentrato sull'uso degli esosomi per il, un sistema di trasporto terapeutico diper diversi motivi. Inoltre, le caratteristiche proprie delle staminali mesenchimali sono favorevoli al loro utilizzo in questo settore, anche se restano diverse problematiche da affrontare.Lo scorso ottobre è stata pubblicata una review su Stem Cell Research & Therapy , che riassume lo stato dell'arte in questo affascinante ambito.In diversi studi, principalmente grazie alle proprietà di queste ultime, tra cui lae una buona capacità di differenziazione. Le MSC sonopresenti in molteplici tessuti umani: si possono trovare nel midollo spinale, nel sangue del cordone ombelicale, nel tessuto adiposo, nella placenta e in altri tessuti ancora.Come secrezione delle MSC,. Tutte molto utili quando si tratta di trasportare farmaci in vivo. Si tratta di strutture a forma di coppa o rotonde con un diametro di 30-100 nanometri,Nella review sono stati illustrati, dal punto di vista tecnico,. È, infatti, necessario un metodo di purificazione sicuro ed efficiente del vettore, ma anche il miglioramento della conservazione, del trasporto e del "targeting" per aumentare l'effetto terapeutico dei farmaci sul bersaglio. Dato che le MSC non possono proliferare all'infinito, la produzione è naturalmente contenuta, limite superato grazie all'introduzione di un gene in grado immortalizzare le cellule.Grazie a questi esosomi, che possono legarsi alle proteine per cambiare la loro funzione e agire​ sul processo di trascrizione genica. Un'area di applicazione è quella della: molti studi hanno dimostrato che la crescita del tumore e la proliferazione di metastasi sono spesso legate a livelli anomali di RNA specifici.La stretta relazione tra RNA e attività cellulare può inibire direttamente la crescita delle cellule tumorali e i microRNA possono migliorare la sensibilità delle cellule tumorali alla radioterapia e alla chemioterapia per ottimizzare l'effetto del trattamento.Gli esosomi derivati dalle cellule staminali mesenchimali sono già stati utilizzati in ricerche sperimentali per, tra cui il cancro al seno e il carcinoma epatocellulare. Di interesse sono anche le malattie del sistema nervoso centrale, difficili da trattare a causa dell'anatomia di questa parte del corpo che limita naturalmente le opzioni di trattamento chirurgico.e portano in sede la molecola di interesse. Altri settori di interesse sono le malattie cardiovascolari, il diabete e le patologie correlate all'età.La consegna mirata può. Inoltre, I ricercatori stanno facendo ricerche per il trasporto di fattori di crescita, fattori di necrosi tumorale, enzimi e altre proteine.Sia i vantaggi che le sfide in questo settore sono ormai stati identificati. Tra i vantaggi ci sono la bassa immunogenicità, la possibilità di caricare nell'esosoma diversi tipi di molecole e di regolare una specifica via metabolica.: è necessario ottimizzare la produzione e la purificazione degli esosomi, e la maggior parte dei metodi messi a punto manca di standardizzazione e di controllo della qualità. Inoltre, vanno approfonditi temi quali il targeting, la biodistribuzione e l'emivita nel corpo umano.È vero che la somministrazione tramite esosomi può migliorare l'efficacia dei farmaci e ridurre gli effetti collaterali, ma– dato che per ora si tratta solo di ricerca preclinica e con applicazioni limitate – prima di essere considerati uno strumento valido e con applicazione in clinica.