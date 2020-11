Il dott. Sannino illustra la differenza tra tamponi e test sierologici

I test molecolari

I test antigenici, o test rapidi

I test sierologici

Sulla questione dei test per il(quali fare, perché e quando) non ci siamo ancora, commenta il. Le mancanze vengono al pettine e - diciamocelo - gli amministratori, che ormai dovrebbero avere le idee chiare, non stanno facendo una bella figura.Purtroppo, gli ultimi a scivolare sono stati il presidente della regione Emilia-Romagnae la ministra dell'Istruzioneche a più di otto mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria confondono il valore dei test, rivelando indirettamente come i protocolli per il contenimento del contagio non abbiano un razionale scientifico di fondo. Col risultato, scrive di rendere inefficaci le misure sperperando oltretutto risorse importanti.Sembra dunque il caso di fare un veloce ripasso.Come scritto a chiare lettere nelladel Ministero della salute del 29 settembre scorso, in cui proprio in occasione dell'approvazione dell'uso dei test rapidi nelle scuole si riepilogano gli strumenti a disposizione e il loro impiego, ilè attualmente quello "più affidabile per ladi infezione da coronavirus", l'unico per l'Oms.Si esegue "su un campione prelevato con una livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time Rt-Pcr (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) per l'amplificazione deimaggiormente espressi durante l'infezione".Può essere analizzato "solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, edal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio".Nella pratica il risultato può essere comunicato anche dopoIlè basato sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test - a seguito di una validazione effettuata su campioni conservati a -80°C - sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare. Questo tampone rapido è stato recentemente introdotto per lo screening dei passeggeri nei porti e negli aeroporti, dove è importante avere una risposta in tempi rapidi. E sempre la circolare il Ministero del 29 settembre autorizza il loro utilizzo anche nelle scuole. Impiego che, è particolarmente, anche se l'esito positivo deve essere poi confermato da un test molecolare.Invece, iricercano in campioni dila presenza dicontro Sars-Cov-2 sviluppati dalla persona in precedenza: non hanno scopo diagnostico e. Sono sì più rapidi dei test molecolari, madi un individuo. Per capirci, un test sierologico negativo non esclude che la persona sia stata infettata, magari da pochissimo, né dunque che sia contagiosa. Per questodi Covid-19, macome test di screening, che fotografano la diffusione del virus tra la popolazione (vedasi l'indagine di sieroprevalenza del Ministero della Salute degli scorsi mesi).