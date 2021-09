La sindrome da bilirubina pronta per essere curata

LA SINDROME DI CRIGLER-NAJJAR

LO STUDIO CLINICO CARECN

I RISULTATI PRELIMINARI

Questo è uno di quei casi a cui ben si addice il detto che "una foto vale mille parole".La ragazza in foto si chiama Gaia e lacon i nomignoli dia causa della colorazione itterica della sua pelle dovuta all'eccesso di bilirubina tipico della sindrome diOggi, a molti anni di distanza, le foto delle sclere bianche dei suoi occhi indicano che la, che le è stata somministrata nell'ambito di uno studio clinico in corso,nel ridurre i livelli di bilirubina responsabili del colore giallognolo che ha accompagnato Gaia per tutta la vita.Abbiamo chiesto maggiori delucidazioni al, che ha diretto il dipartimento di Qualità di una multinazionale farmaceutica che opera nel campo delle terapie geniche e cellulari in Olanda.Considerata una delle più note e gravi forme di iperbilirubinemia non coniugata neonatale, la sindrome di Crigler-Najjar (CN) è una patologia caratterizzata da un(bilirubina-UDP-glucuronosiltransferasi) che ha il compito di, un prodotto di degradazione dell'eme (il complesso chimico presente nei globuli rossi e responsabile del trasporto dell'ossigeno) rilasciato in circolo nell'organismo.forma un complesso con l'albumina e, un processo che dipende proprio da UGT1A1.Se ciòIn particolare, esistono due forme della sindrome di CN: la CN1, che è causata dalla completa assenza di attività di UGT1A1, e la CN2 che prevede solo un parziale deficit dell'attività​ enzimatica. La prima forma è molto più grave della seconda e, se non adeguatamente trattata con la fototerapia, può produrre danni consistenti al sistema nervoso.Da quando è nata,grazie a cui la struttura della bilirubina può essere alterata in modo tale da essere smaltita.La sua vita è stata completamentesino a che Gaia non è stata arruolata nello studio clinico CareCN.Si tratta di uno studio die condotto in aperto, che prevede l'arruolamento di, di età maggiore di 10 anni e costretti a quotidiane sedute di fototerapia.L'obiettivo dello studioè di, sviluppata da Genethon, organizzazione no profit francese impegnata nello sviluppo di terapie geniche per le malattie rare.La terapia è basata su un(AAV) che veicola una copia "sana" del gene UGT1A1 direttamente agli epatociti, le cellule del fegato che potranno così sintetizzare l'enzima in grado di metabolizzare la bilirubina.Oltre alla sicurezza, lo studio punta anche all'. Gli outcome dello studio saranno definiti attraverso la registrazione dei potenziali effetti avversi nel corso dei 5 anni di follow-up (lo studio si chiuderà nel 2026), tra questiin seguito all'interruzione della fototerapia.CareCN è in fase di svolgimenti presso, uno in Francia, un altro in Olanda e due centri in Italia:A fine giugno, i primi risultati al Congresso EASL, hanno messo in evidenza la sicurezza delladai primi quattro pazienti testati.Inoltre, i dati esposti alla comunità scientifica hanno mostrato unaNella seconda paziente trattata lama il periodo di follow-up post trattamento è ancora troppo breve per confermare la stabilità della diminuzione, perciò sarà necessario attendere ancora qualche settimana per capire se potrà smettere il trattamento fototerapico., quanto si è potuto osservare ha indotto un cauto entusiasmo nei ricercatori e clinici, chea cui molti pazienti sono costretti per scongiurare i gravi danni neurologici.