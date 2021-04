Il Genoma umano compie 20 anni. Ripercorriamo l'evento col dott. Sannino

All'inizio l'idea di sequenziare per intero il DNA della nostra specie ha avuto i suoi detrattori, convinti che il mega-progetto da 3 miliardi di dollari avrebbe sottratto troppi fondi alle altre ricerche e che si trattasse di un lavoro poco creativo, più adatto a dei robot in camice bianco che a dei veri scienziati, afferma il dott. Dario Sannino Si sbagliavano: oggi appareha donato a campi che vanno dalla bioinformatica, alla biologia dei sistemi, all'e. Conoscere la successione deiha avuto un ruolo catalitico per le scienze della vita di cui abbiamo soltanto iniziato a vedere gli effetti.Secondo Renato Dulbecco, che lanciò l'idea su Science nel 1986, occorreva sequenziare con lo stesso spirito che aveva animato la conquista dello spazio. Ma era auspicabile che a farlo fosse una partnership internazionale, perché il genoma accomuna tutti gli esseri umani. Il via libera ufficiale arrivò nel, e con la partecipazione di Francia, Germania, Giappone e Cina (purtroppo l'Italia restò fuori).L'intenzione era di. Lungo la via, comunque, non sono mancati alti e bassi. Nella fase precoce i progressi sono stati rapidi, con l'identificazione di molti geni implicati in gravi patologie, dalla distrofia muscolare al morbo di Alzheimer. Poi si sono, perché in corso d'opera hanno dovuto essere sviluppate tecnologie più avanzate di sequenziamento e computing. La volata finale l'ha innescata la. I media hanno riportato ed enfatizzato la sfida tra il genetista dal glorioso curriculum che guidava lo sforzo pubblico (, succeduto nel 1993 a James Watson) e il bioimprenditore che si era messo in testa di rivoluzionare la strategia del sequenziamento e di trarne profitto (, con il suo metodo "shotgun"). Il bene contro il male, secondo la satira del periodo.Con il senno di poi si può dire che la competizione abbia aiutato entrambi i gruppi: ha spinto la tartaruga a correre (aumentando gli sforzi e adottando nuove tecnologie) e ha aiutato la lepre a non inciampare (i dati pubblici accessibili a tutti sono stati utili anche alla company rivale). In effetti laè considerata da Science una delle eredità più belle dello Human Genome Project.E i progressi tecnici sono continuati anche dopo: oggianziché limitarsi a poche sequenze standard. La convergenza tra ricercatori da laboratorio ed esperti informatici è un'altra preziosa eredità di quegli anni. Volendo ripescare anche qualche brutto ricordo, invece, viene in mente la sbornia deterministica per cui sembrava che ogni gene corrispondesse a una malattia, la corsa ad annunciare prima di pubblicare e le illusioni generate dalla bolla finanziaria del biotech.La, propiziata dalle pressioni del Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Ildi quell'anno in una storica​ cerimonia alla Casa Bianca, Collins e Venter annunciano di aver conseguito rispettivamente. In realtà, ma il lavoro viene dichiarato "sostanzialmente finito" ben prima delle, e in grande anticipo sulla chiusura dell'HGP nel 2003. Chi ipotizzava che la complessità di Homo sapiens fosse rispecchiata nel numero elevato di geni rimase deluso: oggi si calcola che, un quinto della stima ipotizzata per anni. Associare ai singoli geni le proprie funzioni, nella speranza di trasformare queste conoscenze in nuove cure, è il mestiere della genomica funzionale. In questa fase, non tanto e non solo perché inizia a essere, ma anche e soprattutto perché alterando i geni in vitro e nei modelli animali serve a capire a che cosa servono.Dovendo tracciare un bilancio, si potrebbe pensare checome si immaginava. "Entro dieci anni ogni bambino nato in questo Paese avrà il patrimonio genetico completamente determinato. I genitori lo riceveranno prima di lasciare l'ospedale sotto forma di DVD, o sul supporto che si userà in quel momento", ipotizzava Venter, ad esempio. Ma che la. "In dieci anni dovremmo essere in grado di prevedere per quali malattie abbiamo una predisposizione e quindi di praticare qualche forma di strategia preventiva basata sui rischi genetici individuali. Dateci 20 anni e penso che non riconosceremo il modo in cui le terapie vengono sviluppate e applicate", sosteneva Collins. Due decenni fa, le innovazioni su cui ilregolarmente ci aggiorna apparivano miraggi, ma certamente siae gli avanzamenti di domani.