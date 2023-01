Ylenia, Fabio Liuzzi e Mitch di Radio 105 portano il "tutto esaurito" al Gran Shopping Molfetta

Riprendono gli eventi ale si inizia da una divertente sfida canora.Ogni pomeriggio a partire da, dalle 16 alle 20,animerà i pomeriggi del Gran Shopping e aiuterà i più timidi a superare ogni ritrosia e cimentarsi nell'interpretazione di un brano a scelta.Gli appuntamenti di sabato 28 gennaio e sabato 4 febbraio saranno presentati dai dj nazionali Ylenia, Fabio Liuzzi e Mitch in arrivo direttamente dal "Tutto esaurito", il morning show died accoglieranno con l'inconfondibile spirito gioioso del programma del mattino i clienti del Gran Shopping Molfetta a bordo dello specialeChiunque potrà mettersi in gioco e divertirsi per mettere alla prova le proprie doti vocali, sfidare amici e parenti, e gli altri partecipanti. Il gioco durerà ben dieci giorni e vedrà protagonista il canto, una passione che accomuna davvero tutti, stonati e non, il karaoke rientra certamente tra le attività più coinvolgenti da proporre ad ogni festa che si rispetti, ed è con questo spirito gioioso che si anticipa il clima del carnevale in arrivo, ricco di tanti altri eventi in arrivo al Gran Shopping.Per ognuno di loro il centro commerciale consegnerà una gift card del valore di 10 euro spendibile in tutti i punti vendita della galleria.