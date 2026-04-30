Attualità
Quando cambiare auto richiede più certezze: il contributo di Guidi Car
Dalle esigenze quotidiane alle scelte premium
Giovinazzo - mercoledì 29 aprile 2026 14.21
Il momento in cui si decide di cambiare auto porta spesso con sé molte domande. Conviene orientarsi su un SUV o su una vettura più compatta? Meglio puntare sul nuovo, sull'usato certificato o su una pronta consegna? Quale marchio garantisce maggiore continuità nel tempo?
In questa fase, il vero valore non è soltanto la quantità di modelli disponibili, ma la possibilità di ridurre i margini di dubbio grazie a una consulenza chiara e a una struttura capace di accompagnare ogni passaggio. È in questa direzione che si inserisce il contributo di Guidi Car.
Il primo snodo decisivo arriva nel 1969, quando il Gruppo entra nel mondo Mercedes-Benz, ampliando qualità della proposta e posizionamento nel settore. Nel 1979 prende forma il marchio Guidi Car, passaggio che segna una strutturazione ancora più chiara del servizio.
Da lì il percorso si allarga verso Massa Carrara e La Spezia, integra il comparto assistenza, consolida la presenza Volkswagen attraverso Volauto, amplia la gamma con Volvo e rafforza la rete con investimenti strategici su Chiesina Uzzanese, il centro Mercedes-Benz Certified di Viareggio e il consolidamento del centro usato di Guamo. La fusione del 2023 rende ancora più lineare il rapporto tra vendita, usato e service.
Per chi attribuisce priorità a sicurezza, qualità della vita a bordo e motorizzazioni più orientate alla sostenibilità, modelli come Volvo XC40 e XC60 offrono ulteriori alternative credibili.
Nuovo, km0, usato certificato, noleggio e oltre 200 vetture disponibili nel centro di Guamo permettono di costruire un cambio auto basato su disponibilità reale, test drive e confronto immediato.
A questo si affianca una presenza concreta sul territorio, testimoniata dal sostegno alla Play Therapy dell'Ospedale Pediatrico Meyer, dai progetti di riforestazione urbana con Talea e dall'attenzione alla sostenibilità delle sedi attraverso impianti fotovoltaici.
Insomma, quando cambiare auto richiede più certezze, il vero contributo non è soltanto offrire più modelli, ma trasformare il dubbio iniziale in un percorso leggibile, supportato e coerente nel tempo. È proprio questa capacità che continua a rendere Guidi Car un riferimento concreto.
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In questa fase, il vero valore non è soltanto la quantità di modelli disponibili, ma la possibilità di ridurre i margini di dubbio grazie a una consulenza chiara e a una struttura capace di accompagnare ogni passaggio. È in questa direzione che si inserisce il contributo di Guidi Car.
Più certezze grazie a una crescita costruita nel tempoLa solidità con cui il Gruppo affronta oggi il cambio auto nasce da una crescita progressiva. Tutto inizia nella Lucca degli anni Cinquanta, con la prima attività avviata da Guido Guidi.
Il primo snodo decisivo arriva nel 1969, quando il Gruppo entra nel mondo Mercedes-Benz, ampliando qualità della proposta e posizionamento nel settore. Nel 1979 prende forma il marchio Guidi Car, passaggio che segna una strutturazione ancora più chiara del servizio.
Da lì il percorso si allarga verso Massa Carrara e La Spezia, integra il comparto assistenza, consolida la presenza Volkswagen attraverso Volauto, amplia la gamma con Volvo e rafforza la rete con investimenti strategici su Chiesina Uzzanese, il centro Mercedes-Benz Certified di Viareggio e il consolidamento del centro usato di Guamo. La fusione del 2023 rende ancora più lineare il rapporto tra vendita, usato e service.
Dalle esigenze quotidiane alle scelte premiumLe certezze aumentano quando il cliente può confrontare scenari di utilizzo molto diversi. Chi desidera un SUV premium per viaggi, famiglia e comfort può trovare nella Mercedes GLC una risposta particolarmente solida, mentre chi preferisce una vettura agile per la città può orientarsi su proposte come Volkswagen Polo o Taigo.
Per chi attribuisce priorità a sicurezza, qualità della vita a bordo e motorizzazioni più orientate alla sostenibilità, modelli come Volvo XC40 e XC60 offrono ulteriori alternative credibili.
Nuovo, km0, usato certificato, noleggio e oltre 200 vetture disponibili nel centro di Guamo permettono di costruire un cambio auto basato su disponibilità reale, test drive e confronto immediato.
La certezza più importante arriva dopo l'acquistoLa vera sicurezza, però, si misura negli anni successivi. Le sedi di Chiesina Uzzanese, Lucca, Massarosa, Massa-Carrara e La Spezia consentono di mantenere continuità con officine autorizzate, manutenzione programmata, ricambi originali, diagnosi tecnica e consulenza post-vendita, riducendo il rischio di una scelta percepita come "chiusa" nel solo momento dell'acquisto.
A questo si affianca una presenza concreta sul territorio, testimoniata dal sostegno alla Play Therapy dell'Ospedale Pediatrico Meyer, dai progetti di riforestazione urbana con Talea e dall'attenzione alla sostenibilità delle sedi attraverso impianti fotovoltaici.
Insomma, quando cambiare auto richiede più certezze, il vero contributo non è soltanto offrire più modelli, ma trasformare il dubbio iniziale in un percorso leggibile, supportato e coerente nel tempo. È proprio questa capacità che continua a rendere Guidi Car un riferimento concreto.
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