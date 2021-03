Lavoro e Sicurezza Srl, servizio di dopo-scuola per minori dai 6 ai 18 anni

porsi in relazione armonica con gli altri e con l'ambiente che lo circonda.

La società "Lavoro e sicurezza srl" ha strutturato e organizzato il(art.104 r.r. 4/07) come punto di eccellenza del territorio nella progettazione di interventi educativi mirati a sostegno dei minori, rivolti al contrasto della povertà educativa e al raggiungimento del loro benessere psico-fisico.Ciò che contraddistingue il(6-18 anni) offerto, si identifica con la realizzazione diche non si limitano alla sola, ma che comprendono la, attraversodelle modalità di studio con l'uso di strumenti specifici (laboratori tecnologici, attività di potenziamento, realizzazione di mappe e schede personalizzate...) che permettono il raggiungimento di un grado di autonomia e di consapevolezza delle capacità di ognuno.Per realizzare i suoi obiettivi, ilrisponde all'esigenza diche consentono al soggetto di:Fiore all'occhiello è il servizio diper minori interessati da:- DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO- BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI- DISAGI EMOTIVO-RELAZIONALI- DISABILITA' INTELLETTIVALa gestione delle attività è affidata adche ponendo come valore fondante la centralità del minore, lo supportano nel suo processo di crescita psico-fisica e di cambiamento perseguendo la piena realizzazione di sé.L'intervento educativo e di aiuto al minore si rende concreto attraverso:• lache definisce gli obiettivi nei diversi ambiti considerati (socio-famigliare, cognitivo-scolastico, relazionale e tempo libero) e individua gli indicatori, la metodologia e i tempi per raggiungerli.che avviene grazie a molteplici strumenti e attività, sia collettive sia individualizzate.che rafforza l'intervento educativo e di aiuto diretto, con lo scopo di individuare comuni strategie educative favorendo atteggiamenti propositivi e responsabili.Il servizio di Dopo-scuola si svolge tutti i pomeriggi dalalin Via Vittorio Veneto, 30 – Giovinazzo(Ba).A seguire, dalle 18.15 alle 19.45 il minore sarà protagonista diartistici, creativi, tecnologici come da programma.La società "Lavoro e Sicurezza srl" garantisce un servizio di elevata qualità, ponendosi come risposta attenta e puntuale alle esigenze dei minori e dei giovani fortemente provati dagli attuali eventi, predisponendo le attività in, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-COVID-19.La coordinatrice della struttura, la dott.ssa Pennelli, sarà a disposizione per comunicarvi tutti gli adempimenti necessari per l'accesso al servizio e per fornirvi informazioni più dettagliate, previo appuntamento da poter richiedere ai seguenti riferimenti:Tel. 080 3942452Cell. 349 5782189 - 347 4060434Sede: Via Vittorio Veneto, 30 – Giovinazzo(Ba)Pagina Facebook: @centroperminoriMilleColori