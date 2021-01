Lavoro e sicurezza srl: la professionalità nei servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio

Tel. 080 3971810

La società Lavoro e Sicurezza srl si pone, con elevata professionalità, come risposta alle esigenze diversificate inerenti al trasporto merci per conto terzi su tutto il territorio nazionale.Per qualsiasi problema di movimentazione fisica di merce, smontaggio e rimontaggio arredi civili ed industriali, scaffalature metalliche e archivi, troverete nei nostri operatori qualificati, la soluzione ideale per sicurezza, affidabilità e disponibilità.Se avete la necessità di liberare spazio, la Lavoro e Sicurezza srl vi risolverà il problema attraverso il trasporto e lo smaltimento anche di rifiuti speciali non pericolosi.Inoltre la nostra società offre il servizio di facchinaggio con la possibilità di richiedere forza lavoro aggiuntiva in base alle varie necessità.Per preventivi e maggiori informazioni contattateci ai seguenti riferimenti: