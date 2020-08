La ricchezza degli over 65

Per maggiori informazioni

Si parla sempre più spesso di sostenibilità del sistema pensionistico italiano e di come aumentino le persone inattive al lavoro. Quello che però emerge dalla rilevazione di importanti indicatori sociali è l'economia che gli over 65 generano e fanno muovere.Parliamo di cifre molto importanti: 307 miliardi di Euro di consumi e un Pil complessivo di oltre 400 miliardi. I dati dimostrano che gli over 65 rappresentano una parte fondamentale dell'economia italiana. Oltre a percepire redditi di pensione, talvolta rilevanti, gli over 65 posseggono anche grossi patrimoni immobiliari. Le case degli over 65 hanno il valore di mercato stimato medio più alto in assoluto, oltre 200mila euro.Per quanto riguarda il patrimonio finanziario la situazione è ancora positiva. Partiamo dall'assunto che le famiglie con over 65 sono le meno indebitate. O meglio, il debito finanziario per ragioni professionali è praticamente nullo, mentre quando è presente spesso è dovuto a ragioni familiari, legati al sostegno dei figli e dei nipoti.La solidità patrimoniale di questi soggetti è anche dimostrata dal rapporto del debito medio sul reddito medio al 42%, la metà della fascia 55-64, mentre quelle più giovani oscillano tra il 138% e il 196%.L'altro dato che dovrebbe far riflettere è quello della liquidità sui conti correnti: il 16% degli over 65 lascia tutto il patrimonio sul conto corrente, mentre il 9,9% lascia una parte tra il 50% ed il 99%, cifre che testimoniano grandi quantità di denaro immobili e che quindi possono essere diversamente investiti generando valore.