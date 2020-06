Per maggiori informazioni

Secondo l'ultimo rapporto ISTAT del giugno 2019 gli italiani hanno lasciato la casa dei genitori oltre i loro 30 anni di età, a differenza di altri paesi come Francia e Svezia dove la media è di circa 20 anni. Il momento di metter su famiglia arriva sempre più tardi sia per la crisi occupazionale che per quella economica.Di contro, lo sviluppo della medicina e della tecnologia, associato ad un miglioramento del livello generale di vita hanno determinato un allungamento delle speranze di vita.Sempre più pensionati decidono di continuare a lavorare soprattutto come consulenti, forti della loro acquisita esperienza, mentre i loro figli sono ancora alla ricerca di una stabile occupazione.Il momento del passaggio generazionale sta pian piano mutando la sua veste; oggi i genitori preferiscono non aspettare e aiutare i propri figli quando sono ancora in vita senza attendere inutilmente il passare del tempo.Tra gli strumenti giuridici più utilizzati c'è la donazione; secondo i dati forniti dal Consiglio del Notariato del 2018 le donazioni sono state oltre 70.000 e quasi la metà riguarda l'abitazione e nella fattispecie la Nuda proprietà.La donazione rappresenta un anticipo dell'eredità, in sostanza uno strumento di passaggio generazionale della ricchezza che consente agli adulti e le famiglie di oggi di avere quell'appoggio e supporto che necessitano.