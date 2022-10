Stasera parte “Birramilandia” a Terlizzi: ecco il programma ufficiale

Questa sera a partire dalle ore 19.00 prende il via "Birramilandia – Il Luppolo in festa": l'evento dedicato alla birra e non solo a Terlizzi in via Chicoli.Tre giorni, da oggi sino a domenica, per un weekend di divertimento, musica, food, spettacoli per tutte le età.Ecco il programma ufficiale della manifestazione:Venerdì 14Ore 19:00 Inizio manifestazione e apertura mini luna parkOre 19:15 dj set a cura di Paky dtOre 19:30 animazione per bambini con Dj frog e mascotteOre 20:30 spettacolo artisti di strada: Mangiafuoco, giocolieri, acrobatiOre 21:15 Inizio del duo Deeza & Humberto Potaje (musica latina)Ore 00:00 chiusura manifestazioneSabato 15Ore 18:00 Inizio manifestazione e apertura luna parkOre 18:15 Dj set a cura di Danny DeeOre 19:45 Animazione per bambini con mascotte Minnie e TopolinoOre 20:30 Spettacolo artisti di strada: Mangiafuoco, giocolieri, trampolieriOre 21:15 Inizio della band VEGA 80 (medley di musica italiana ed internazionale anni '80 e'90)Ore 23:15 Dj set a cura di Danny DeeOre 00:00 chiusura manifestazioneDomenica 16Ore 17:00 Inizio manifestazioneOre 17:15 dj set a cura di RinaldoOre 17:30 Apertura mini luna-parkOre 19:30 Animazione per bambini con mascotte Minnie e TopolinoOre 20:15 Spettacolo artisti di strada: Mangiafuoco, giocolieri, trampolieriOre 20:15 inizio della band TARANTA FIL MORENA (4 musicisti, 4 danzatrici - musica popolare, pizzica, taranta)Ore 22:15 dj set a cura di BiroOre 00:00 chiusura manifestazioneDurante l'evento per tutti e tre i giorni saranno presenti stand gastronomici con: Pallone di Gravina, arrosticini di pecora, panzerotti, scrocchiarella, crepes, pop corn, zucchero filato.Media PartnerLove FMRitmo 80Viva NetworkIngresso libero