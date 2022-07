Sfida tra dj a Molfetta: il centro commerciale diventa una dancehall

I dj di Puglia e dintorni possono iniziare a scaldare i piatti: il Gran Shopping Molfetta sta preparando un'opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di musica: un contest fra Dj, professionisti e non, che regalerà al vincitore un'esperienza unica e un premio ambito.A partire da venerdì 1° luglio, con la presenza d'eccezione di Taylor Mega, la modella, influencer e imprenditrice italiana che ha un legame fortissimo con la musica, sarà a Molfetta per ascoltare i primi aspiranti disc jockey in gara. Fino al 25 agosto tutti i dj che lo vorranno potranno iscriversi per essere selezionati ed esibirsi ogni venerdì, dalle 17 alle 20, durante i mesi di luglio e agosto. Saranno tre esibizioni, ma anche tre sfide per conquistare il premio più ambito, sfidarsi nella battle finale che si terrà domenica 28 agosto, sotto il giudizio di uno dei dj più amati di sempre, volto di Radio Deejay e M20, Maurizio Molella. Per il vincitore in palio una dj station Pioneer DJ Controller e l'opportunità di farsi conoscere da grandissimi professionisti del settore. Non solo, ci sarà anche la giuria popolare che, munita di braccialetti colorati, ognuno abbinato ad un diverso dj, e di cuffie che consentono di non disturbare i clienti del centro commerciale, potrà votare esibendo il polso e quindi il colore abbinato all'artista preferito.La finale si preannuncia esplosiva: si inizierà con la battle tra i migliori dj arrivati in finale grazie alla giuria popolare, che saranno poi valutati da tre grandissimi esperti della dancehall e si concluderà con uno show pazzesco a cura dei migliori dj italiani: il Deejay Time!