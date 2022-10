Macchine da cucire digitali, stampe in 3d, bubble room: tante le curiosità del Salone dell’Innovazione

Una vetrina di prodotti e servizi innovativi in grado di incidere positivamente sulla quotidianità professionale e familiare delle persone: il, promosso da Fiera del Levante in collaborazione con Regione Puglia e Dipartimento Sviluppo, ospita aziende e start up che attraverso i loro prodotti vogliono avvicinare il grande pubblico all'innovazione tecnologica e digitale. Tra incontri, seminari, workshop di approfondimento e di presentazione dei progetti, tantissimi i visitatori che stanno curiosando tra le novità e i prodotti anche di uso comune che grazie alla tecnologia diventano strumenti innovativi capaci di facilitare la vita di tutte e tutti noi.Macchine da cucire in chiave digitale. Macchine da cucire e ricamo implementate con intelligenza artificiale che si possono utilizzare col wifi, macchine con comandi vocali per scegliere la tipologia di ricamo e utilizzabile anche da chi non sa cucire o impossibilitato da una qualche forma di disabilità fisica, ricami realizzabili attraverso software particolari installati nelle macchine o scansionando un apposito QRcode: David è un'azienda che da oltre 40 anni produce macchine da cucire tradizionali ma che ormai ha fatto del digitale la nuova frontiera di produzione. Oltre alle macchine da cucire, esposto anche un plotter da taglio che tramite un'app permette di tagliare, disegnare o incidere qualunque scritta o disegno su diversi tipi di materiali.Fablab- Laboratori di fabbricazione digitale del Politecnico di Bari. Strumenti musicali perfettamente funzionanti, stampe di cementine dei pavimenti delle case, mascherine filtranti che rilevano i parametri vitali, giochi da tavola sulla storia della città di Bari: sono solo alcuni dei tanti prodotti in PLA (acido polilattico) realizzati con le stampanti 3d da FabLab e in esposizione nel Salone dell'innovazione. Presenti anche prototipi di nuove forme di design per prodotti in ceramica, macchine con cui, attraverso la tecnologia del taglio laser a controllo numerico, si porta la tecnica dell'intarsio del legno nel mondo dell'artigianato 2.0. e macchinari come il dispensatore di racconti Take good time: un'idea originale e innovativa per trascorrere il tempo leggendo non attraverso uno schermo ma con un dispositivo elettronico che su richiesta e gratuitamente stampa un breve racconto.Tra le novità, i prodotti di Eneri- We shape the air, brand dell'azienda barese Airem. Utilizzando l'aria come materiale da costruzione si realizzano strutture pneumatiche ad aria trattenuta. Bubble roompensate per il turismo esperienziale e le vacanze emozionali, moduli abitativi utilizzabili nelle situazioni di emergenza, garage gonfiabili, schermi pop-up per arene, cinema all'aperto, drive-in, garage galleggianti per barche: sono solo alcuni dei prodotti realizzati dall'azienda barese che, per la prima volta, è presente alla campionaria.Infine, grande divertimento, per grandi e piccini con il palco olografico e la possibilità di vivere un'esperienza immersiva, emozionante, tridimensionale.