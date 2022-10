La danza di Elisa Barucchieri nello spettacolo “Le Belle Storie Non Finiscono Mai”

Appuntamento con la grande danza all'85esima Campionaria generale internazionale. A partire da domani e nei fine settimana, alle 20.45 nel piazzale antistante l'ingresso del Nuovo Padiglione, si esibirà la nota danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri con la sua ResExtensa Dance Company e la collaborazione di Opera Ideazione nello spettacolo Le Belle Storie Non Finiscono Mai creato proprio per questa edizione della Campionaria. Il titolo infatti richiama il claim di questa nuova edizione per sottolineare il messaggio con cui si è scelto di comunicare questo ritorno. Un messaggio di speranza che non è solo augurio di miglioramento per il futuro, ma anche emozione.Lo spettacolo sarà arricchito anche da danze aeree e acrobatiche, performance visive ed emozionanti, che con grazia e incanto cattureranno il pubblico per tutta la durata dell'evento. ResExtensa, una tra le pochissime compagnie di danza riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel Mezzogiorno, si esibirà in uno spettacolo con 50 figuranti che si rifarà all'installazione artistica esposta in via Sparano nei giorni precedenti la Campionaria sulla Fiera del Levante tra passato, presente e futuro. Con la regia e i testi di Gianpiero Francese, lo spettacolo è un omaggio alla sua bellezza e ai suoi 85 anni: un racconto che passa di generazione in generazione, sulla lunga e affascinante storia della Fiera citando momenti e protagonisti che l'hanno resa un punto di riferimento fondamentale per il Mezzogiorno d'Italia.«Per me è un onore creare uno spettacolo per la Campionaria della Nuova Fiera del Levante, e specialmente per un'edizione importante ed emozionante come questa, che torna dopo un fermo imposto dalle dolorose situazioni di pandemia, e che compie ben 85 anni! Un traguardo notevole, che mi porta ad un'altra considerazione: la Fiera è nata come simbolo di unione, incontro, scambio e pace in un'epoca di venti di guerra, ora ritorna in un momento in cui siamo di nuovo di fronte a questa follia. Prendo questa ripartenza, questa rinascita, come grande atto d'amore della parte più bella dell'umanità, e la voglio vedere come buon auspicio. Per questo spettacolo, ho voluto con me una squadra preziosissima di collaboratrici e collaboratori eccellenti – un team creativo, tecnico, artistico con il quale abbiamo realizzato sogni quali i Cortei per San Nicola, le Cerimonia per il Centenario di Federico Fellini e l'Apertura dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina. Non sarebbe potuto essere altrimenti, questo è un lavoro che viene dal cuore, per varie ragioni, e con gioia ci mettiamo tutti noi stessi».Lo spettacolo "Le Belle Storie Non Finiscono Mai", si replica domenica 16, sabato 22 e domenica 23 ottobre sempre alle 20.30 nel piazzale antistante l'ingresso del Nuovo Padiglione.(Foto di Carmen Surico)