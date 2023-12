Incidenti stradali in Puglia, per la prima volta dopo il covid nessun aumento

4.344 sinistri con lesione di cui 82 mortali (di cui 8 plurimortali)

95 persone decedute

6.579 persone ferite

Continua l'impegno di Asset e Regione Puglia per ridurre il più possibile le cause di incidenti stradali e i dati provvisori del primo semestre del 2023, trasmessi all'Asset - Servizio Cremss - dalle Forze dell'ordine, lo evidenziano. Per la prima volta rispetto agli anni del Covid (2021-22) gli incidenti stradali in Puglia non registrano aumenti:Rispetto al primo semestre 2023, si tratta in pratica dello stesso numero di incidenti (1 in più) con un incremento del 3,9% per il numero di feriti. Il numero degli incidenti mortali è diminuito del 3,5% mentre il numero di morti è aumentato di una unità.Per sensibilizzare giovani e meno giovani ad una guida sicura si è da poco conclusa la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale "Al volante il cellulare può aspettare" e a gennaio si riparte con il progetto di educazione alla sicurezza stradale "La strada non è una giungla", rivolto a studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che vede la partecipazione di oltre 50 scuole e più di 5mila studenti.